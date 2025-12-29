محافظ كفر الشيخ يستعرض خطة الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة المستردة| صور

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في الاجتماع الموسع الذى عُقّد برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، ورئيس اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة.

جاء ذلك بحضور المحافظين، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، لمناقشة سبّل الإستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة المستردة طبقاً لسلطات التصرف، ومتابعة مستجدات منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ كفرالشيخ رؤية المحافظة لإدارة واستثمار الأراضي المستردة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتشجيع الاستثمار، مع مراعاة البعد الاجتماعي وإعطاء الأولوية للمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس احتياجات المواطنين وترفع جودة الحياة.

كما تناول محافظ كفرالشيخ، الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات الإنجاز بمختلف المراكز والمدن، مؤكدًا دخول الملف مرحلة جديدة بأسلوب مختلف يعتمد على المتابعة اليومية، وتسريع الإجراءات القانونية، وتكثيف أعمال اللجان الفنية، بما يضمن الانتهاء من الملفات المتبقية وفق الضوابط المعتمدة.

وشدد محافظ كفرالشيخ على استمرار إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق مراكز متقدمة للمحافظة على مستوى الجمهورية في منظومتي إزالة التعديات وتقنين أراضي أملاك الدولة.