وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد فعاليات اليوم الرياضي «إندوكاي» | صور

شهد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات اليوم الرياضي «إندوكاي» بمدرسة الهمة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية، وذلك في إطار دعم الأنشطة التربوية والرياضية وتنمية روح التعاون والانتماء لدى الطلاب.

جاء ذلك بحضور حمودة يونس مدير الإدارة التعليمية ببيلا، والدكتور حسام الدين السيد وكيل الإدارة، والدكتور وسيم مدير إدارة وحدة التواصل والدعم، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، والخبيرة اليابانية كايوكا سينسيه.

وتضمنت الفعاليات تقديم عدد من العروض الرياضية المتنوعة، التي أظهر خلالها الطلاب مهاراتهم وقدراتهم البدنية، وسط أجواء من الحماس والتفاعل، بما يعكس اهتمام المدرسة بتفعيل الأنشطة اللاصفية ودورها في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وأشاد وكيل الوزارة بحسن التنظيم ومستوى الأداء، مثمنًا الجهود المبذولة من إدارة المدرسة وهيئة الإشراف في إنجاح هذا اليوم الرياضي المميز، مؤكدًا أهمية الأنشطة التربوية في صقل مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم وفق فلسفة التعليم الحديثة.