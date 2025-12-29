توزيع 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي في كفر الشيخ| صور

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأوقاف للأضاحي، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية بمراكز المحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان".

,أكد محافظ كفر الشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، للتخفيف عن كاهلهم، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.

وأعرب عن شكره وتقديره للدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، على دعمه المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل والرعاية الاجتماعية.

,أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بلغ أكثر من 250 ألف مواطن على مستوى المحافظة، من خلال قاعدة بيانات للأسر الأولى بالرعاية، بهدف توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية على مستوى المحافظة.