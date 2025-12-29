محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار ببلطيم| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود كسح مياه الأمطار بمدينة بلطيم، مؤكدًا ضرورة إجراء صيانة دورية لصفايات الأمطار لضمان سرعة تصريف المياه ومنع تجمعها بالشوارع، إلى جانب رفع مستوى النظافة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

في سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمدينة بلطيم بتوجيه معدات وسيارات الحملة الميكانيكية لرفع المياه أولًا بأول، بما يضمن عدم إعاقة حركة المرور وتسهيل تنقل الأهالي، وذلك تحت إشراف سند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وكلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والأجهزة المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد للتجهيز المبكر لأي موجات طقس غير مستقرة، مع التواجد الميداني على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.