القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار ببلطيم| صور

محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود كسح مياه الأمطار بمدينة بلطيم، مؤكدًا ضرورة إجراء صيانة دورية لصفايات الأمطار لضمان سرعة تصريف المياه ومنع تجمعها بالشوارع، إلى جانب رفع مستوى النظافة وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

في سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمدينة بلطيم بتوجيه معدات وسيارات الحملة الميكانيكية لرفع المياه أولًا بأول، بما يضمن عدم إعاقة حركة المرور وتسهيل تنقل الأهالي، وذلك تحت إشراف سند أبو كيلة، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وكلف محافظ كفرالشيخ رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والأجهزة المعنية باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد للتجهيز المبكر لأي موجات طقس غير مستقرة، مع التواجد الميداني على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

