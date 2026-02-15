قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللحظات الأخيرة.. تفاصيل صادمة في صفقة بديل ديانج المحتملة في الأهلي

لامين كمارا
لامين كمارا
عبدالله هشام

كشفت تقارير إعلامية عديد الحالات التي فشل فيها السنغالي لامين كمارا لاعب وسط فريق نهضة بركان المغربي في أوروبا وشمال أفريقيا.

كانت تقارير صحفية مغربية كشفت في وقت سابق عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة نادي نهضة بركان المغربي للتعاقد مع لاعب الوسط السنغالي مامادو لامين كامارا بعد تمسك المالي إليو ديانج بالرحيل عن القلعة الحمراء.

ووفقاً لما أورده موقع البطولة المغربي في وقت سابق فإن المفاوضات بين الطرفين شهدت تقدما كبيرا؛ إذ عرض الأهلي مبلغ 608 آلاف يورو، لإقناع النادي المغربي بالتخلي عن خدمات اللاعب، وشراء الأشهر الـ6 المتبقية من عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك لضمان انضمامه فورا لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر.

أفادت التقارير أن اللاعب السنغالي لامين كمارا فشل في الانضمام إلي عديد الأندية في شمال إفريقيا وأوروبا في اللحظات الأخيرة.

وذكرت التقارير أن اللاعب السنغالي فشل في تجاوز الكشف الطبي إجراءات الانتقال لنادي ستوك سيتى الإنجليزي.

أشارت إلي أن لامين كمارا فشل في الإنتقال إلي صفوف نادي بيراميدز بدون إبداء أي أسباب.

كما أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي لكرة القدم، فشل صفقة ضمه للاعب السنغالي، لامين كامارا، في الانتقالات الشتوية.

وأكد أهلي طرابلس، أن لامين كامارا كان على اتفاق مع إدارة النادي وأيضا المحامي الخاص به، لكسر عقد اللاعب مع نهضة بركان، بيد أن ضيق الوقت تسبب في فشل الصفقة.

وكان كامارا ينوي الرحيل دون إبلاغ إدارة نهضة بركان، بعدما تعمد التكتم، رغم الفضل الكبير الذي كان للفريق البرتقالي في بروز اللاعب وتألقه، واعتباره كأحد أبرز اللاعبين في إفريقيا بمركزه.

وشكلت واقعة لامين كامارا، طعنة في ظهر إدارة نهضة بركان، التي كانت ستفاجئ برحيل مباغت لكامارا، بعدما أسدل ستار الانتقالات الشتوية في المغرب.

لامين كمارا الأهلي نهضة بركان المغربي النادي الأهلي إليو ديانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلاميَّة: منهج الأزهر بقيادة الإمام الأكبر يحصِّن الشباب ويُرسِّخ التعدديَّة الفكريَّة

أمين البحوث الإسلاميَّة: منهج الأزهر بقيادة الإمام الأكبر يحصِّن الشباب ويُرسِّخ التعدديَّة الفكريَّة

الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق

مفتي الجمهورية ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

مرصد الأزهر: تصاعد محدود في وتيرة الإرهاب بشرق إفريقيا يقابله ضربات عسكرية خلال يناير 2026

مرصد الأزهر: تصاعد محدود في وتيرة الإرهاب بشرق إفريقيا يقابله ضربات عسكرية خلال يناير 2026

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد