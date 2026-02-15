اللحظات الأخيرة.. تفاصيل صادمة في صفقة بديل ديانج المحتملة في الأهلي

كشفت تقارير إعلامية عديد الحالات التي فشل فيها السنغالي لامين كمارا لاعب وسط فريق نهضة بركان المغربي في أوروبا وشمال أفريقيا.

كانت تقارير صحفية مغربية كشفت في وقت سابق عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة نادي نهضة بركان المغربي للتعاقد مع لاعب الوسط السنغالي مامادو لامين كامارا بعد تمسك المالي إليو ديانج بالرحيل عن القلعة الحمراء.

ووفقاً لما أورده موقع البطولة المغربي في وقت سابق فإن المفاوضات بين الطرفين شهدت تقدما كبيرا؛ إذ عرض الأهلي مبلغ 608 آلاف يورو، لإقناع النادي المغربي بالتخلي عن خدمات اللاعب، وشراء الأشهر الـ6 المتبقية من عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك لضمان انضمامه فورا لتدعيم خط وسط الفريق الأحمر.

أفادت التقارير أن اللاعب السنغالي لامين كمارا فشل في الانضمام إلي عديد الأندية في شمال إفريقيا وأوروبا في اللحظات الأخيرة.

وذكرت التقارير أن اللاعب السنغالي فشل في تجاوز الكشف الطبي إجراءات الانتقال لنادي ستوك سيتى الإنجليزي.

أشارت إلي أن لامين كمارا فشل في الإنتقال إلي صفوف نادي بيراميدز بدون إبداء أي أسباب.

كما أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي لكرة القدم، فشل صفقة ضمه للاعب السنغالي، لامين كامارا، في الانتقالات الشتوية.

وأكد أهلي طرابلس، أن لامين كامارا كان على اتفاق مع إدارة النادي وأيضا المحامي الخاص به، لكسر عقد اللاعب مع نهضة بركان، بيد أن ضيق الوقت تسبب في فشل الصفقة.

وكان كامارا ينوي الرحيل دون إبلاغ إدارة نهضة بركان، بعدما تعمد التكتم، رغم الفضل الكبير الذي كان للفريق البرتقالي في بروز اللاعب وتألقه، واعتباره كأحد أبرز اللاعبين في إفريقيا بمركزه.

وشكلت واقعة لامين كامارا، طعنة في ظهر إدارة نهضة بركان، التي كانت ستفاجئ برحيل مباغت لكامارا، بعدما أسدل ستار الانتقالات الشتوية في المغرب.