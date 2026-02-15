خالد بيومي يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم

وجه الإعلامي رسالة خالد بيومي عبر حسابه الشخصي على منصة إكس قبل مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم.

الاهلي

وكتب خالد بيومي :"النبرة التي ظهرت مؤخرًا بخصوص أن المركز الثاني أفضل للأهلي في دوري الأبطال، لا أظن أنها تليق بتاريخ النادي العريق. ولا أعتقد أنهم من المنتمين للنادي الأهلي".

وكان قد كشف الحكم الدولي السابق محمد عادل مسؤول العمليات بالشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين مباراة الأهلي والجيش الملكي المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه محمد عادل في تصريحاته لضرورة التزام الجماهير بالتعليمات لخروج المباراة بأفضل صورة ممكنة.

وجاءت محاذير محمد عادل للجماهير كالتالي :

فتح أبواب ستاد القاهرة الدولي في الواحدة ظهرًا

ليس هناك موعد لغلق أبواب الملعب طالما لم تكتمل السعة الرسمية

الفان أي دي والتذكرة شرط أساسي لدخول الملعب

ممنوع الألعاب النارية والشماريخ بكافة أنواعها ومحدثات الصوت والدخان وأقلام الليزر والآلات الحادة

يرجى الوصول للملعب مبكرًا منعًا للتكدس

جمهور الجيش الملكي مخصص له درجة أولى يمين والدخول من الباب الجانبي لقاعة المؤتمرات

حاملي دعوات المقصورة الأمامية والرئيسية والأولى يسار الدخول من بوابة آل رشدان

حاملي تذاكر الفئة الثانية المواجهة للمقصورة والثالثة شمال الدخول من باب صلاح سالم ..المدخل البحري

حاملي تذاكر الفئة الثالثة يمين الدخول من بوابة طريق الاوستراد بوابة النصر

ويستضيف النادي الأهلي، منافسه الجيش الملكي المغربي على ملعب استاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات،من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم، الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.