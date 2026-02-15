مياه القاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم

أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة حالة الطوارئ بجميع المحطات والمواقع التابعة للشركة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم.



ويأتى ذلك الإجراء ضمن خطة الشركة لضمان استدامة الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها والتعامل مع أى أزمات قد تحدث خلال شهر رمضان.

وأوضح الشيمى أنه قد تم إصدار تعليمات مشددة بتنظيم مواعيد العمل بالورديات المختلفة بكافة مواقع الشركة للتعامل مع أى شكاوى ترد من المواطنين على مدار اليوم والعمل على حلها فوراً.



ويذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة قد أعلنت مسبقاً عن جميع قنوات التواصل المتاحة لعملائها والتى تتمثل فى الموقع الإلكترونى الرسمى على الرابط www.gcwc.com.eg والخط الساخن لخدمات مياه الشرب بالقاهرة 125 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال العام وفى الإجازات والعطلات الرسمية بالإضافة لمراكز خدمة العملاء التابعة للشركة وعددها 19 مركز ومراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع التى تعمل طوال العام وايام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا بالإضافة إلى مراكز الخدمة المتنقلة والقنوات الإلكترونية والتى تتضمن الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وخدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01006665125.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة تحرص على تعزيز التواصل بصفة مستمرة وفتح كافة قنوات الاتصال الممكنة مع عملائها ، كما تحرص على تعدد وتنوع هذه القنوات.