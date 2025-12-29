محافظ كفر الشيخ: خطة شاملة لتطوير دور الحضانة والتوسع في رياض الأطفال

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، اجتماع لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لمناقشة تصور متكامل لتطوير وزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال، مع التوسع في تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير التربوية والصحية، وبما يضمن مستقبلًا آمنًا لأبنائنا.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بتطوير منظومة دور الحضانة والارتقاء بخدمات الطفولة المبكرة.

ناقش الاجتماع آليات تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة، وسرعة الانتهاء من توفيق أوضاع الحضانات، في إطار الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة للعمل، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، حفاظًا على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال وتحقيق الاستقرار للمنظومة.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفرالشيخ أن اللجنة تختص ببحث المقترحات المقدمة لتطوير دور الحضانة، وحصر احتياجاتها من حيث البنية الأساسية والتجهيزات والإشراف الفني، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم عمل دور الحضانة وتطوير منظومة الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال، وتنمية قدرات الأجيال الجديدة منذ المراحل الأولى.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن خطة العمل تشمل التوسع في إقامة دور الحضانة بالجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال تحفيز المبادرات المجتمعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشائها، بما يسهم في توفير بيئة تربوية آمنة ومتطورة للأطفال بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجهاً بسرعة الانتهاء من حصر ومعاينة الأماكن الصالحة لإقامة دور حضانة جديدة طبقًا للاشتراطات التربوية والصحية، مع إرجاء الغلق ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع القانونية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم إصدار 92 ترخيصًا مؤقتًا لدور حضانة بواقع 290 قاعة، وجاري بحث 40 دار حضانة تحت الترخيص، في إطار خطة شاملة لضبط المنظومة، وتوسيع نطاق الخدمة، وتحقيق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية وتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفر الشيخ، إن اللجنة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتطبيق منظومة حديثة في رعاية الطفولة المبكرة، ترتكز على جودة التعليم والرعاية والتأهيل التربوي.

وأضاف، أن العمل جارٍ على إعداد خريطة متكاملة لتوزيع دور الحضانة بمختلف المراكز والقرى، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التربوية على مستوى المحافظة فى رياض الأطفال ودور الحضانة.