القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا.. اعرف الترددات كاملة
فنانة شابة تقرر ارتداء الحجاب وتحذف صورها.. تفاصيل
الصحة : دراسة تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة بهيئة الإسعاف
نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
أصحاب المتاجر في العاصمة الإيرانية يغلقون أبوابهم بسبب الأزمة الاقتصادية
33 رحلة أسبوعيًا .. مصر للطيران تفتح خطا جديدا داخل إيطاليا
أونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة بغزة في أسبوع واحد
رسميًا .. استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
تجويع وتعذيب .. كواليس تحقيقات النيابة في الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان بالبدرشين
بحضور شوقي غريب | جنازة شعبية لنجم غزل المحلة صابر عيد .. صور
عزاء يتحول إلى مسرح جريمة .. طفل بين الحياة والموت بعد اعتداء غادر بالإسماعيلية | القصة كاملة
اليمين ينقلب علي اليسار.. جيش الاحتلال يلغي اشتراكه مع صحيفة “هآرتس”
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ كفر الشيخ: خطة شاملة لتطوير دور الحضانة والتوسع في رياض الأطفال

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم، اجتماع لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لمناقشة تصور متكامل لتطوير وزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال، مع التوسع في تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير التربوية والصحية، وبما يضمن مستقبلًا آمنًا لأبنائنا.

جاء هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بتطوير منظومة دور الحضانة والارتقاء بخدمات الطفولة المبكرة.

ناقش الاجتماع آليات تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة، وسرعة الانتهاء من توفيق أوضاع الحضانات، في إطار الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة للعمل، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، حفاظًا على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال وتحقيق الاستقرار للمنظومة.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفرالشيخ أن اللجنة تختص ببحث المقترحات المقدمة لتطوير دور الحضانة، وحصر احتياجاتها من حيث البنية الأساسية والتجهيزات والإشراف الفني، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتنظيم عمل دور الحضانة وتطوير منظومة الرعاية والتنشئة السليمة للأطفال، وتنمية قدرات الأجيال الجديدة منذ المراحل الأولى.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن خطة العمل تشمل التوسع في إقامة دور الحضانة بالجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال تحفيز المبادرات المجتمعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشائها، بما يسهم في توفير بيئة تربوية آمنة ومتطورة للأطفال بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجهاً بسرعة الانتهاء من حصر ومعاينة الأماكن الصالحة لإقامة دور حضانة جديدة طبقًا للاشتراطات التربوية والصحية، مع إرجاء الغلق ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع القانونية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم إصدار 92 ترخيصًا مؤقتًا لدور حضانة بواقع 290 قاعة، وجاري بحث 40 دار حضانة تحت الترخيص، في إطار خطة شاملة لضبط المنظومة، وتوسيع نطاق الخدمة، وتحقيق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية وتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفر الشيخ، إن اللجنة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتطبيق منظومة حديثة في رعاية الطفولة المبكرة، ترتكز على جودة التعليم والرعاية والتأهيل التربوي.

وأضاف، أن العمل جارٍ على إعداد خريطة متكاملة لتوزيع دور الحضانة بمختلف المراكز والقرى، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التربوية على مستوى المحافظة فى رياض الأطفال ودور الحضانة.

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

