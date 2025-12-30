تعليم كفر الشيخ ينظم احتفالية لذوي الهمم بدسوق بمناسبة يوم التحدي |صور

نظمت إدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية خاصة بمناسبة "يوم التحدي" بمدرسة التربية الفكرية، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

حضر الحفل الدكتور وائل عبد الباري هراس، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وجميلة جناح، وكيل الإدارة، وخالد القرضاوي، مدير المدرسة.

كما شارك في التنظيم والحضور الدكتور السيد القصاص، وريهام فخري مسئول الإعلام، والسيد أسعد مدير أمن الإدارة، وسط تواجد مميز لجميع العاملين بالمدرسة الذين ساهموا في إنجاح اليوم ورسم البسمة على وجوه الطلاب.

وشهدت الاحتفالية أيضاً مشاركة مجتمعية واسعة بحضور أماني حمد رئيس قسم المشاركة المجتمعية، وأماني مدين مسئول الاتحادات، والدكتورة وفاء عبد الصمد رئيس قسم تكافؤ الفرص، وناهد الشاعر عضو مجلس الأمناء، وعفاف شلبي، أمين صندوق جمعية سيدات أعمال المستقبل، ولفيف من الشخصيات المهتمة بمجالي الخير والتعليم بمركز دسوق.

وأكد مدير عام إدارة دسوق، أن هذه الفعالية أقيمت في أجواء مليئة بالمرح والسعادة، وشملت ممارسة العديد من الأنشطة الفنية والحركية التي تُسعد الطلاب.

وأشار إلى أن الاحتفالية تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وخلق بيئة داعمة للطلاب من ذوي الهمم، بالإضافة إلى توزيع الملابس الشتوية والهدايا والحلويات على جميع الطلاب المشاركين.