تكثيف حملات النظافة والتجميل في حي شرق كفر الشيخ .. صور

شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم، متابعة أعمال النظافة والتجميل في عدد من شوارع حي شرق كفر الشيخ.

وشملت الأعمال تكثيف حملات رفع المخلفات والقمامة، وتسوية الشوارع، ورفع الأتربة، وتحسين المظهر العام؛ بما يحقق سيولة مرورية ويساهم في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الصورة الحضارية لشوارع المدينة.

وتمت الأعمال تحت إشراف ومتابعة خضراوي محمد خضر رئيس حي شرق كفر الشيخ، مع التأكيد على استمرار حملات النظافة والتجميل بشكل يومي، وعدم السماح بتراكم المخلفات، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

وفي هذا السياق، جاءت المتابعة بمشاركة طارق الفحام مساعد رئيس حي شرق كفر الشيخ للنظافة والتجميل، مؤكداً على استمرار تكثيف الأعمال ومتابعتها ميدانياً للحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري بنطاق الحي.