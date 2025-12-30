خلافات أسرية وراء فيديو طفل كفر الشيخ.. والأمن يضبط الأب| ما القصة؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر فيه شخص يترجل من سيارة ملاكي ويقوم بجذب طفل عنوة واصطحابه معه في السيارة الملاكي التي كانت تقله.

شجاعة طفل

وأبرز هذا المقطع بسالة وشجاعة طفل آخر ظهر في الفيديو وهو يقوم بمقاومة الشخص الذي يريد اصطحاب الطفل عنوة داخل السيارة، وسط تفاعل كبير وإشادة بشجاعة الطفل الصغير وحُسن تصرفه رغم حداثة سنه.

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات الواقعة

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر شخصاً يترجل من سيارة ويقوم باختطاف طفل واصطحابه عنوة رغم مقاومة طفل آخر كان برفقته.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بانتشار فيديو عبر منصات السوشيال ميديا بين المواطنين، وبفحص الأجهزة الأمنية لمحتوى الفيديو، جرى تحديد هوية الشخص الذي ظهر وهو يقتاد الطفل، ليتبين أنه "والد الطفل"، فضلاً عن تحديد السيارة المستخدمة وضبط قائدها، وهو صديق الأب.

خلافات أسرية وراء الواقعة

ووفقاً للمعلومات الأولية، تبين قيام الأب بأخذ طفله بهذه الطريقة نتيجة وجود خلافات أسرية مع طليقته (والدة الطفل)، وذلك بمجرد رؤية ابنه في الشارع، قرر اصطحابه معه عنوة، أثناء استقلاله السيارة مع صديقه قائد السيارة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي الواقعة.