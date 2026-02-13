قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رحلة تعريفية لمجموعة من كبار وكلاء السفر وشركات السياحة البلجيكية

محمد الاسكندرانى

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة تعريفية لمجموعة من كبار وكلاء السفر وشركات السياحة البلجيكية لزيارة عدد من الوجهات السياحية منها القاهرة والأقصر وأسوان؛ وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات البلجيكي My Go Group.

رحلة تعريفية لكبار شركات السياحة البلجيكية 

كما شاركت الهيئة في ورشة العمل التي أُقيمت، على هامش الرحلة التعريفية، بين الجانبين البلجيكي والمصرى؛ حيث ألقى الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كلمة رحب خلالها بالوفد، كما ألقي الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في دعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مؤكدًا على أهمية السوق البلجيكي كأحد الأسواق الأوروبية الواعدة، كما استعرض جهود الهيئة في دعم منظمي الرحلات وشركات السياحة من خلال برامج ترويجية وتسهيلات متنوعة.

كما تناولت ورشة العمل الحديث عن أهم البرامج السياحية التي تعتزم شركة My Go Group تنفيذها خلال الفترة المقبلة إلى الوجهات السياحية المصرية؛ وهو ما يعكس تزايد الطلب من السوق البلجيكي على المنتج السياحي المصري.

وقد شارك في ورشة العمل السيد محمد علي عبد اللطيف مدير وحدة غرب أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة ماريان حلمي مسئول السوق الفرنسي والبنولكس بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالإضافة إلى السيد Pascal Van de Moortel مدير المبيعات بشركةMy Go Group، والسيدة Nouralhuda Azouzi مدير المشروعات بشركة My Go Group، فضلاً عن كبار وكلاء السفر وشركات السياحة البلجيك المشاركين بالرحلة التعريفية.

وأوضحت الأستاذة نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للوفد فيما يخص زيارتهم للمعالم السياحية والمواقع الأثرية في كلا من القاهرة والأقصر وأسوان التي تضمنها برنامج الرحلة والتي من بينها المتحف المصري الكبير، والكنيسة المعلقة، ومعبد الأقصر ومعبد فيلة؛ وذلك بهدف تعريفهم بالتنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد المصرى، هذا بالإضافة إلى أنه تم تنظيم حفل عشاءً للوفد البلجيكي بأحد المطاعم العائمة للاستمتاع بالأجواء النيلية الممتعة.

