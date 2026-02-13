قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
مسيرات روسية تخترق أجواء كييف.. وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة الأوكرانية
الأرصاد: اليوم ذروة موجة الأتربة وتحسن الأجواء نسبيا ليلا
توخوا الحذر.. رمال باللون الوردي تتقدم نحو القاهرة الكبرى ومدن القناة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي


نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، لمستجدات الحالة الجوية، الآن، حيث تشير إلى تأثر مناطق متفرقة من غرب البلاد وجنوب الوجه البحري وغرب القاهرة الكبرى بنشاط رمال كثيف مثار  على الطرق.

ويؤدي هذا النشاط للرمال والأتربة إلى انخفاض الرؤية الأفقية في القاهرة الكبرى إلى 2000 متر وسرعة الرياح تصل إلى  (حوالي 32 كم س)، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على خليجى السويس والعقبة والبحر المتوسط .

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل وخاصة المتهالكة، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، ونصحت مرضى الجيوب الأنفية ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وقالت هيئة الأرصاد، إن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود الرمال المثارة (باللون الوردى )على القطاع الغربى من البلاد، حيث تتقدم إلى الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه والسواحل الشمالية

يصاحبها تدهور للرؤية الأفقية قد تصل لأقل من ٥٠٠ متر على بعض المناطق، مع استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من سيناء واضطراب الملاحة البحرية على خليجى السويس والعقبة والبحر المتوسط .

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

سياح بني سويف

بني سويف تستضيف 42 سائحاً في جولة على ممشى الكورنيش خلال رحلة نيلية

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

