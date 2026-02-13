توخوا الحذر.. رمال باللون الوردي تتقدم نحو القاهرة الكبرى ومدن القناة



نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، لمستجدات الحالة الجوية، الآن، حيث تشير إلى تأثر مناطق متفرقة من غرب البلاد وجنوب الوجه البحري وغرب القاهرة الكبرى بنشاط رمال كثيف مثار على الطرق.

ويؤدي هذا النشاط للرمال والأتربة إلى انخفاض الرؤية الأفقية في القاهرة الكبرى إلى 2000 متر وسرعة الرياح تصل إلى (حوالي 32 كم س)، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على خليجى السويس والعقبة والبحر المتوسط .

ناشدت هيئة الأرصاد، بضرورة الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل وخاصة المتهالكة، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، ونصحت مرضى الجيوب الأنفية ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

وقالت هيئة الأرصاد، إن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود الرمال المثارة (باللون الوردى )على القطاع الغربى من البلاد، حيث تتقدم إلى الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه والسواحل الشمالية

يصاحبها تدهور للرؤية الأفقية قد تصل لأقل من ٥٠٠ متر على بعض المناطق، مع استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من سيناء واضطراب الملاحة البحرية على خليجى السويس والعقبة والبحر المتوسط .