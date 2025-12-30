بعد انتشار الفيديو.. ضبط الأب المتهم بخطف ابنه في كفر الشيخ

صرّح السيد البنا، جد الطفل من كفر الشيخ الذي تصدّر مواقع التواصل بعد ظهوره في مقطع فيديو يُظهر محاولة طفل صغير حماية ابن شقيقته من اعتداء والده، أن قوات الأمن نجحت منذ وقت قصير في إلقاء القبض على الأب وإعادة الطفل إلى أسرة والدته.



وأوضح أن الأجهزة الأمنية تحركت فورًا، وتمكنت من ضبط الأب المتهم بمحاولة خطف نجله، مشيرًا إلى أن الأسرة تتواجد حاليًا داخل قسم شرطة كفر الشيخ لاستكمال الإجراءات القانونية.



وأضاف جد الطفل، وعم الأم، أن هناك خلافات أسرية بين الأب والأم أدت إلى انفصالهما، لافتًا إلى أن الطفل الذي ظهر في الفيديو هو خال الطفل الآخر.

وحاول بشجاعة التصدي للأب ومنعه من خطف ابن شقيقته، إلا أن الأب تمكن في النهاية من الفرار بالطفل قبل أن تنجح قوات الأمن في ضبطه لاحقًا وإعادة الصغير إلى ذويه.