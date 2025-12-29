قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود العسيلي: بعمل زي كريستيانو رونالدو.. وعمرو دياب بيشجعني جدا
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل.. ومرحلة إعمار غزة قريبا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟
وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي
احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة
بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لضبط المتهمين بخطف طفل من عزبة الصنفاوي مدينة مسير في محافظة كفر الشيخ، خلال تواجده بأحد الشوارع بصحبة شقيقه.

وكشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مدته 30 ثانية، مصور من خلال كاميرات المراقبة، ظهور طفلين في أحد الشوارع، وبعد عدة ثوانٍ توقفت سيارة ملاكي كان بداخلها أحد الأشخاص يرتدي كمامة سوداء، حاول خطف الطفل، الا أن شقيقه المتواجد معه أمسك به وقاوم المتهم، إلا أنه دفعه على الأرض بكل قوة حتى فقد قدرته على الإمساك بشقيقه، وأطلق الطفل عدة صرخات، لكن المتهم تمكن من اختطافه داخل السيارة. 

وبعد عدة ثواني سمع الأهالي صوت استغاثة الطفل وخرجوا على أثرها، لكن الجاني فر بالسيارة والطفل. 

وجارٍ تفريغ الكاميرات؛ لتتبع المتهمين والسيارة المستخدمة في الحادث.

فيما تسبب الفيديو المتداول في حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد رؤية الواقعة، وأشادوا بالطفل شقيق المجني عليه المخطوف، ووصفوه بالشجاع؛ لمقاومته للخاطف. 

وازرة الداخلية حوادث كفر الشيخ مديرية امن كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد