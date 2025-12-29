بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لضبط المتهمين بخطف طفل من عزبة الصنفاوي مدينة مسير في محافظة كفر الشيخ، خلال تواجده بأحد الشوارع بصحبة شقيقه.

وكشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مدته 30 ثانية، مصور من خلال كاميرات المراقبة، ظهور طفلين في أحد الشوارع، وبعد عدة ثوانٍ توقفت سيارة ملاكي كان بداخلها أحد الأشخاص يرتدي كمامة سوداء، حاول خطف الطفل، الا أن شقيقه المتواجد معه أمسك به وقاوم المتهم، إلا أنه دفعه على الأرض بكل قوة حتى فقد قدرته على الإمساك بشقيقه، وأطلق الطفل عدة صرخات، لكن المتهم تمكن من اختطافه داخل السيارة.

وبعد عدة ثواني سمع الأهالي صوت استغاثة الطفل وخرجوا على أثرها، لكن الجاني فر بالسيارة والطفل.

وجارٍ تفريغ الكاميرات؛ لتتبع المتهمين والسيارة المستخدمة في الحادث.

فيما تسبب الفيديو المتداول في حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد رؤية الواقعة، وأشادوا بالطفل شقيق المجني عليه المخطوف، ووصفوه بالشجاع؛ لمقاومته للخاطف.