حدث فريد في مسيرة محمد صلاح أمام برايتون

فاز فريق ليفربول على نظيره برايتون، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة خط الهجوم.

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق كورتيس جونز في الدقيقة 41؛ بعد تلقيه تمريرة رائعة من كركيز ليحولها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، أحرز دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 56 من تسديدة قوية.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 68؛ بعدما نفذها ببراعة على يسار الحارس لتخترق الشباك.

أداء استثنائي لمحمد صلاح

وتغزلت شبكة "بي بي سي" العالمية في قدرات محمد صلاح التي ظهرت بشكل كبير خلال مواجهة برايتون في كأس الاتحاد.

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر وتحصل على ضربة جزاء في مباراة واحدة وهو انجاز لا يتكرر كثيرا في مسيرة الفريق

ويحدث للمرة الثالثة طوال مشوار الفرعون مع الريدز الذي امتد لنحو 428 مباراة في مختلف المسابقات.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن صلاح سجل وصنع هدف وتحصل على ركلة جزاء حدث ضد نيوكاسل يونايتد وآرسنال في مباراتين متتاليتين في ديسمبر عام 2018، أي خلال موسمه الثاني بقميص ليفربول.

تألق محمد صلاح أمام برايتون

وعاد النجم المصري محمد صلاح ليخطف الأضواء في ملاعب إنجلترا بعدما قاد فريقه ليفربول لفوز عريض بثلاثية نظيفة على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون مساء أمس السبت ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026.. لكن الانتصار لم يكن عاديا في حسابات الجماهير المصرية إذ حمل توقيع الملك المصري بهدف أنهى صياماً تهديفيا محليا استمر 104 أيام كاملة.

دخل ليفربول اللقاء وعينه على حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 فافتتح الإنجليزي كورتس جونز التسجيل في الدقيقة 42 مانحا الريدز أفضلية مستحقة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز المجري دومينيك سوبوسلاي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 56 بعد تمريرة حاسمة متقنة من صلاح عكست جاهزيته الذهنية رغم غيابه الطويل عن هز الشباك محليا.

ثم جاءت اللحظة المنتظرة في الدقيقة 68 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول ليتقدم صلاح بثقة ويسدد الكرة في الشباك معلنا الهدف الثالث ومعلنا أيضا نهاية مرحلة من الضغط والترقب.