تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
رياضة

حدث فريد في مسيرة محمد صلاح أمام برايتون

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

فاز فريق ليفربول على نظيره برايتون، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، في قيادة خط الهجوم.

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق كورتيس جونز في الدقيقة 41؛ بعد تلقيه تمريرة رائعة من كركيز ليحولها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، أحرز دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 56 من تسديدة قوية.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 68؛ بعدما نفذها ببراعة على يسار الحارس لتخترق الشباك.

أداء استثنائي لمحمد صلاح

وتغزلت شبكة "بي بي سي" العالمية في قدرات محمد صلاح التي ظهرت بشكل كبير خلال مواجهة برايتون في كأس الاتحاد.

وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر وتحصل على ضربة جزاء في مباراة واحدة وهو انجاز لا يتكرر كثيرا في مسيرة الفريق 

ويحدث للمرة الثالثة طوال مشوار الفرعون مع الريدز الذي امتد لنحو 428 مباراة في مختلف المسابقات.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن صلاح سجل وصنع هدف وتحصل على ركلة جزاء حدث ضد نيوكاسل يونايتد وآرسنال في مباراتين متتاليتين في ديسمبر عام 2018، أي خلال موسمه الثاني بقميص ليفربول.

تألق محمد صلاح أمام برايتون

وعاد النجم المصري محمد صلاح ليخطف الأضواء في ملاعب إنجلترا بعدما قاد فريقه ليفربول لفوز عريض بثلاثية نظيفة على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون مساء أمس السبت ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026.. لكن الانتصار لم يكن عاديا في حسابات الجماهير المصرية إذ حمل توقيع الملك المصري بهدف أنهى صياماً تهديفيا محليا استمر 104 أيام كاملة.

دخل ليفربول اللقاء وعينه على حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 فافتتح الإنجليزي كورتس جونز التسجيل في الدقيقة 42 مانحا الريدز أفضلية مستحقة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عزز المجري دومينيك سوبوسلاي النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 56 بعد تمريرة حاسمة متقنة من صلاح عكست جاهزيته الذهنية رغم غيابه الطويل عن هز الشباك محليا.

ثم جاءت اللحظة المنتظرة في الدقيقة 68 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول ليتقدم صلاح بثقة ويسدد الكرة في الشباك معلنا الهدف الثالث ومعلنا أيضا نهاية مرحلة من الضغط والترقب.

محمد صلاح برايتون نادي ليفربول فريق ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

النائب طارق عبد العزيز، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد

طارق عبد العزيز: نحتاج زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

النائب محمود مسلم

رئيس الجبهة الوطنية بالشيوخ: ميكنة علاج الأورام ضرورة لضمان الشفافية وحماية المريض

حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

رئيس مستقبل وطن بالشيوخ: ميكنة العلاج على نفقة الدولة ضرورة لضمان السرعة والكفاءة

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

"عايز أأكل عيالي".. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

