إسرائيل تخطط لاستقطاب 30 ألف مهاجر في 2026 وسط تحديات متصاعدة
حماية الطفولة في العصر الرقمي.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان ضد مخاطر الإنترنت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 15 فبراير 2026
بلاش تقلع التيشيرت.. نجم الزمالك يوجّه رسالة قوية لـ خوان بيزيرا
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
سلوت مازحًا: على صلاح التسجيل بقدمه اليمنى أيضًا.. وهو سر تطور أداء ليفربول

سلوت - محمد صلاح
سلوت - محمد صلاح
إسراء أشرف

أبدى الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول إشادة كبيرة بالمستوى الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يمثل عنصرًا حاسمًا في تطور أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات سلوت عقب الفوز بثلاثية نظيفة على برايتون، حيث أوضح في حديثه لـ"BBC Sport" أن تسجيل ثلاثة أهداف يُعد مؤشرًا إيجابيًا، خاصة في ظل معاناة الفريق سابقًا من إهدار الفرص رغم كثرة المحاولات.

وأشار إلى أن الهدف الثاني تحديدًا عكس جودة العمل الجماعي، بعدما بدأت الهجمة ببناء منظم من الخلف وانتهت بلمسة حاسمة.

وسلط المدرب الهولندي الضوء على دور صلاح في تلك اللقطة، موضحًا أن النجم المصري كان حلقة الوصل الأهم في الهجمة بتمريرته الدقيقة التي مهدت للهدف، مؤكدًا أن مساهماته لا تقتصر على التسجيل فقط، بل تمتد إلى صناعة اللعب والتحرك الذكي بين الخطوط.

وفي تصريحات أخرى لشبكة "TNT Sports"، تحدث سلوت بروح مرحة عن تألق صلاح، مشيدًا بقدرته على الحسم من الجهة اليمنى، ومؤكدًا أنه كان مؤثرًا بشكل واضح في المباراتين الأخيرتين، سواء على مستوى الفاعلية الهجومية أو الالتزام التكتيكي.

وأكد مدرب ليفربول أن التطور الذي يشهده الفريق يعود إلى تحسن الجاهزية البدنية والانسجام التكتيكي، خاصة مع تأقلم العناصر الشابة تدريجيًا مع متطلبات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، مشددًا على أن المشروع الفني الذي انطلق في الصيف بدأ يحقق أهدافه.

واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على أن صلاح يظل ركيزة أساسية داخل المنظومة، لما يقدمه من تأثير مباشر بالكرة ودونها، سواء عبر التسجيل أو الضغط أو خلق المساحات، وهو ما يعزز مكانته كأحد أهم مفاتيح اللعب في الفريق.

