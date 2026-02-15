تفاصيل 48 ساعة عمل رسمية في أذربيجان لرئيس البرلمان العربي

شهدت الزيارة الرسمية التي قام بها وفد البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، إلى جمهورية أذربيجان، تلبيةً للدعوة الرسمية من صاحبة غفاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية الأذرية، زخمًا سياسيًا وبرلمانيًا مهمًا، عكسته النتائج التي أسفرت عنها تلك الزيارة، التي فتحت آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة في إطار حرص البرلمان العربي على توسيع دوائر التنسيق مع الدول الصديقة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز التضامن العربي الإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة.

مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية

احتلت القضية الفلسطينية صدارة مباحثات وفد البرلمان العربي برئاسة "اليماحي" مع الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وجيهون بايراموف، وزير الخارجية، حيث تم التأكيد على مركزية هذه القضية في أجندة التعاون العربي – الأذري.

فقد أكد الرئيس "علييف" دعم بلاده الثابت لحل الدولتين، ووقوفها إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، معلنًا عزم بلاده تقديم المزيد من الدعم المالي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والمساهمة في تمويل عدد من المشروعات الاجتماعية في إطار جهود إعادة الإعمار.

كما شدد وزير الخارجية الأذري على رفض بلاده التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تمثل الحل العادل والطبيعي والنهائي للقضية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

منع التصعيد في الشرق الأوسط

أظهرت المباحثات خلال الزيارة اتفاقًا في وجهات النظر على أن تصعيد الأمور في منطقة الشرق الأوسط لن يخدم مصلحة أي طرف، وأن منع التصعيد يمثل أولوية مشتركة لأذربيجان والدول العربية يجب العمل عليها وتعزيز التعاون بشأنها.

مثّلت مسألة حصول البرلمان العربي على صفة مراقب لدى الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز - ثاني أكبر تجمع برلماني عالمي بعد الاتحاد البرلماني الدولي- أحد أبرز مخرجات الزيارة، حيث أكدت صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، دعمها القوي لهذا التوجه، بصفتها أيضا رئيسة الشبكة البرلمانية للحركة.

وأعربت "غفاروفا" عن تطلعها لاعتماد صفة المراقب رسميًا للبرلمان العربي خلال المؤتمر العام القادم للشبكة، مؤكدة أن ذلك سيعزز التعاون بين المؤسستين، ويدعم التنسيق البرلماني بين دول الجنوب في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تأكيد التضامن العربي الإسلامي

عكست اللقاءات التي عقدها وفد البرلمان العربي في العاصمة باكو توافقًا في الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وعكست المباحثات التي تضمنتها الزيارة الاتفاق التام على أن التضامن العربي الإسلامي يمثل أولوية ملحة في ظل التحديات الراهنة.

كما اتفق الجانبان على أهمية تحقيق التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية في العالمين العربي والإسلامي، خاصة في المحافل الدولية، بما يخدم مصالح الدول النامية ويعزز الدفاع عن قضاياها العادلة.

إجمالاً، شكلت الزيارة محطة مهمة في مسار العلاقات العربية – الأذرية، وأسهمت في تعزيز الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية، ودعم الحضور المؤسسي للبرلمان العربي في الأطر البرلمانية الدولية، وترسيخ مفهوم التضامن العربي الإسلامي كركيزة لمواجهة التحديات المشتركة.

ضم وفد البرلمان العربي الذي شارك في الزيارة: النائب محمد البكوري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، والنائب محمد الأمين، رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والنائبة حنان السماري، عضو لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والسفير محمد العرابي، عضو لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي.