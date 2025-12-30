قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح معرض الأورمان للملابس بمدن الطلاب .. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

شهد الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح معرض الأورمان للملابس بالمدن الجامعية، والذي تنظمه مؤسسة الأورمان الخيرية.

 جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

جاء ذلك الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلو مؤسسة الأورمان، وسط إقبال ملحوظ من الطلاب والطالبات المستفيدين من المعرض.

وخلال جولته داخل المعرض، اطمأن رئيس جامعة كفر الشيخ على جودة المعروضات وتنوعها، والتي شملت ملابس شتوية متنوعة تناسب مختلف الفئات، مؤكدًا أن المعرض يأتي في توقيت مهم لدعم طلاب المدن الجامعية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بصورة كريمة تحفظ لهم إنسانيتهم.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم أن جامعة كفر الشيخ لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني لطلابها، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية والبحث العلمي، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والإنساني، وحرصنا الدائم هو توفير بيئة جامعية متكاملة تضمن للطالب حياة كريمة تساعده على التفوق والنجاح.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة الأورمان في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، ويجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز المشاركة المجتمعية.

 وأشارت إلى أن الجامعة حريصة على دعم طلابها اجتماعيًا ونفسيًا، وتعمل باستمرار على إطلاق المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة داخل الحرم الجامعي، خاصة للطلاب غير القادرين.

وأضافت الدكتورة أماني شاكر أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بإقامة المعرض، مثمنين جهود إدارة الجامعة ومؤسسة الأورمان في توفير احتياجاتهم، ومؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعكس اهتمام الجامعة الحقيقي بأبنائها الطلاب.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

صحفيو جريدة الفجر

صحفيو جريدة الفجر يبحثون عن حل لأزمة توقف صرف رواتبهم

التعليم العالي

التعليم العالي تعلن حصاد أداء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في 2025

المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

بقرار من المشرف العام.. إنشاء مركز إعلامي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد