رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح معرض الأورمان للملابس بمدن الطلاب .. صور

شهد الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات افتتاح معرض الأورمان للملابس بالمدن الجامعية، والذي تنظمه مؤسسة الأورمان الخيرية.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

جاء ذلك الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلو مؤسسة الأورمان، وسط إقبال ملحوظ من الطلاب والطالبات المستفيدين من المعرض.

وخلال جولته داخل المعرض، اطمأن رئيس جامعة كفر الشيخ على جودة المعروضات وتنوعها، والتي شملت ملابس شتوية متنوعة تناسب مختلف الفئات، مؤكدًا أن المعرض يأتي في توقيت مهم لدعم طلاب المدن الجامعية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بصورة كريمة تحفظ لهم إنسانيتهم.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم أن جامعة كفر الشيخ لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني لطلابها، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية والبحث العلمي، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والإنساني، وحرصنا الدائم هو توفير بيئة جامعية متكاملة تضمن للطالب حياة كريمة تساعده على التفوق والنجاح.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة الأورمان في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا حقيقيًا للشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، ويجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

من جانبها، أكدت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأشارت إلى أن الجامعة حريصة على دعم طلابها اجتماعيًا ونفسيًا، وتعمل باستمرار على إطلاق المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة داخل الحرم الجامعي، خاصة للطلاب غير القادرين.

وأضافت الدكتورة أماني شاكر أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بإقامة المعرض، مثمنين جهود إدارة الجامعة ومؤسسة الأورمان في توفير احتياجاتهم، ومؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعكس اهتمام الجامعة الحقيقي بأبنائها الطلاب.