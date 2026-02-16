تواصلت معانا.. أوباما يعلق على الجدل بشأن المخلوقات الفضائية

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إنه لا يرى أي دليل على أن الكائنات الفضائية "تواصلت معنا"، وذلك بعد أن أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحه في بودكاست بأن الكائنات الفضائية حقيقية.



وخلال جولة أسئلة سريعة مع مقدم البودكاست برايان تايلر كوهين، سُئل أوباما: "هل الكائنات الفضائية حقيقية؟".

أجاب قائلاً: "إنها حقيقية"، ثم تابع: "لكنني لم أرها. وهي ليست موجودة في المنطقة 51".

أصدر الرئيس السابق بياناً على إنستجرام، بدا فيه أنه يوضح ما قصده بتعليقاته التي انتشرت على نطاق واسع منذ ذلك الحين.

قال :كنتُ أحاول الالتزام بروح جولة الأسئلة السريعة، ولكن بما أن الأمر حظي بالاهتمام، دعوني أوضح.. إحصائيًا، الكون شاسعٌ جدًا لدرجة أن احتمالية وجود حياة فيه كبيرة.. لكن المسافات بين الأنظمة الشمسية هائلةٌ جدًا لدرجة أن احتمالية زيارة كائنات فضائية لنا ضئيلة، ولم أرَ أي دليل خلال فترة رئاستي على تواصل كائنات فضائية معنا".

ولطالما غذت السرية المحيطة بالمنطقة 51، وهي موقع اختبار سري للغاية يعود إلى حقبة الحرب الباردة في صحراء نيفادا، نظريات المؤامرة بين عشاق الأجسام الطائرة المجهولة.

وفي عام 2013، اعترفت وكالة المخابرات المركزية بوجود الموقع، لكنها لم تعترف بتحطم الأجسام الطائرة المجهولة، أو وجود كائنات فضائية ذات عيون سوداء، أو عمليات هبوط مزيفة على سطح القمر.

وأشارت الوثائق التي رُفعت عنها السرية إلى المنشأة التي تبلغ مساحتها 8000 ميل مربع (20700 كيلومتر مربع) بالاسم بعد عقود من رفض مسؤولي الحكومة الأمريكية الاعتراف بها.

كانت القاعدة بمثابة أرض اختبار لمجموعة كبيرة من الطائرات شديدة السرية، بما في ذلك طائرة U-2 في الخمسينيات من القرن الماضي، ولاحقًا قاذفة القنابل الشبحية B-2.