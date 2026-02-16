قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المحمول تقدم اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة ومفاجأة بشأن الأسعار
محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية السوداني السابق: الدور المصري يعكس حرصا واضحا على استقرار الدولة الوطنية

وزير الخارجية السوداني السابق،
وزير الخارجية السوداني السابق،
أ ش أ

 أكد علي يوسف الشريف، وزير الخارجية السوداني السابق، أن الدور المصري تجاه الأزمة السودانية يعكس إدراكًا عميقًا لخطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، وحرصًا واضحًا على الحفاظ على استقرار الدولة الوطنية ومنع انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التعقيد، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك على أكثر من مسار سياسي ودبلوماسي لتقريب وجهات النظر ودعم فرص التسوية.

وأوضح الشريف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش انعقاد مؤتمر السلام والتنمية في الإطار العربي والأفريقي بالجامعة العربية - أن الدور الذي تقوم به مصر يحظى بتقدير واسع داخل الأوساط السودانية، باعتباره دورًا متوازنًا يستند إلى ثوابت تاريخية وروابط استراتيجية بين الشعبين، فضلًا عن خبرة مصرية متراكمة في إدارة الأزمات الإقليمية، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى حلول واقعية تسهم في استعادة الاستقرار في السودان.

وأشاد الشريف بالدور المصري في إدارة التوازنات الإقليمية، لافتًا إلى أهمية التحركات الدبلوماسية الأخيرة، ومنها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرًا أن هذا الانفتاح يعكس رؤية استراتيجية لإعادة ترتيب العلاقات بما يخدم استقرار المنطقة، إلى جانب التنسيق الوثيق مع المملكة العربية السعودية في التعامل مع الملفات الإقليمية الحساسة.

وأضاف أن هذا النوع من التنسيق العربي-الإقليمي يمثل عامل توازن مهما في ظل حالة السيولة السياسية التي تشهدها المنطقة، ويسهم في احتواء تداعيات الأزمات ومنع اتساع نطاقها.

وأضاف الشريف أن التطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط لا يمكن قراءتها باعتبارها أحداثًا منفصلة، بل تأتي في سياق أوسع يعكس مخططًا يستهدف تفكيك دول المنطقة وإعادة تشكيل موازينها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعد المستفيد الأكبر من حالة الاضطراب الراهنة.

وأشار إلى أن ما يشهده السودان اليوم يرتبط عضويًا بما تمر به دول عربية أخرى مثل ليبيا واليمن، معتبرًا أن هذه المسارات تصب في اتجاه إضعاف الدولة الوطنية العربية وتقويض مؤسساتها.

وأكد أن قراءة المشهد السوداني بمعزل عن السياق الإقليمي تظل قاصرة، موضحًا أن هناك تداخلًا واضحًا بين الأزمات الممتدة في عدد من دول المنطقة، بما يعكس نمطًا متكررًا من الضغوط والتحديات التي تستهدف بنية الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا عربيًا أوسع لمواجهة هذه التحديات.

واعتبر الشريف أن التحول الملحوظ في بعض المواقف الأوروبية تجاه قضايا المنطقة يمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه المتغيرات تظل مرتبطة بطبيعة التوجهات والسياسات الأمريكية في المرحلة الحالية، موضحًا أن أي تغيير حقيقي ومستدام في المواقف الدولية يتوقف على مدى وجود إرادة سياسية لإعادة صياغة مقاربات التعامل مع أزمات الشرق الأوسط على أساس احترام سيادة الدول والحفاظ على وحدة أراضيها.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية عربية مشتركة قادرة على استيعاب حجم التحديات، وتعزيز العمل الجماعي لحماية الدولة الوطنية، مشددًا على أن استقرار السودان يمثل جزءًا لا يتجزأ من استقرار محيطه العربي والأفريقي.

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

محافظ الغربية

رئيس جامعة طنطا يهنئ علاء عبد المعطي بتعيينه محافظاً للغربية

صورة ارشيفية

مياه بني سويف: ضعف المياه عن قريتي الحمام ودنديل ومطار دنديل بمركز ناصر

جانب من ااداء اليمين

محافظ الوادي الجديد عقب اليمين الدستورية: الثقة الرئاسية تكليف ومسئولية لتحمّل أعباء العمل والتنمية

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

