تعطل منصة إكس في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل

تعطلت منصة التواصل الاجتماعي X تويتر لآلاف المستخدمين في إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا لموقع Downdetector.com.

تعطل منصة إكس في الولايات المتحدة

وبلغ عدد البلاغات عن مشاكل في موقع X أكثر من 23,210 بلاغًا حتى الساعة 8:24 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:24 بتوقيت جرينتش)، وذلك بحسب موقع Downdetector الذي يرصد حالات انقطاع الخدمة من خلال جمع تقارير الحالة من مصادر متعددة.

تعطل منصة إكس في إسرائيل

ورد أكثر من 1000 بلاغ من مستخدمين إسرائيليين، وفقًا للبيانات التي نشرها الموقع، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

ولم ترد X على الفور على طلب للتعليق على سبب العطل.

قد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتضررين عما هو معروض على Downdetector لأن هذه البلاغات مقدمة من المستخدمين أنفسهم.