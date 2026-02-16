الاحتلال يعتقل إمام المسجد الأقصى الشيخ محمد علي العباسي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الاثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت إمام المسجد الأقصى الشيخ محمد علي العباسي من داخل المسجد المبارك.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن اعتقال إمام المسجد الأقصى، جاء دون أن تُعرف أسباب الاعتقال أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه.

وقالت إن هذا الاعتقال جاء في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، التي تشمل التضييق على الأئمة والخطباء والمرابطين، وفرض قيود على دخول المصلين، إلى جانب تكثيف الاقتحامات التي ينفذها مستعمرون بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتشهد مدينة القدس المحتلة، ولا سيما البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، توترا متصاعدا في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال، وما يتخللها من اعتقالات وإبعادات بحق شخصيات دينية وناشطين مقدسيين.