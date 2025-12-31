قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
محافظات

حصاد 2025| طفرة إنشائية غير مسبوقة بأندية ومراكز شباب كفر الشيخ.. صور

ملاعب كفر الشيخ
ملاعب كفر الشيخ
محمود زيدان

شهدت ملاعب الهيئات الرياضية والشبابية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على مدار عام 2025 طفرة إنشائية غير مسبوقة شملت إنشاء وإحلال وتجديد ملاعب والمقار الإدارية بالمحافظة.

 يأتي هذا بجانب الإضافة الرائعة لمشروعات الطرح الاستثماري بنظام BOT، نقلة نوعية تليق بصناعة أبطال المستقبل وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

مشروعات الطرح الاستثماري

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع B.O.T تمنح إضافة عدد من المنشآت التي يتحملها المستثمر تعود بعد سنوات حق الانتفاع للهيئة الشبابية والرياضية بحالتها كقيمة مضافة للبنية التحتية بها.

 وشهد مركز شباب فوة إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي وقاعة للمناسبات وملعب خماسي نجيل صناعي بنظام حق الانتفاع، كما تم إنشاء حمام السباحة النصف أوليمبي بمركز شباب قلين وإنشاء الملعب الخماسي المنجل نجيل صناعي كما يضم ملعباً قانونياً نجيل طبيعي.

كما تسلمت شباب كفر الشيخ، ملعبي خماسي كرة قدم بمراكز شباب كفر المرازقة وحصة الغنيمي وصروة بقلين، بعد تطويرهما وانتهاء أعمال الإحلال والتجديد بملعب مركز شباب سيدي سالم خماسي نجيل صناعي، وانتهت من أعمال تجديد ملعب مركز شباب "زغلول أبو زيد" في بلطيم، وإنشاء ملعب قانوني نجيل طبيعي في "نادي أبو بدوي" في بيلا، وإنشاء ملعب قانوني نجيل طبيعي بنادي زمالك قلين.

كما شهد مركز التنمية الشبابية بسخا انتهاء الأعمال الخرسانية بحمام السباحة الأوليمبي، الأضخم على مستوى المحافظة، كما تسلمت المديرية ملعب خماسي كرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي “إنشاء جديد”.

كما انتهت من رفع كفاءة مداخل نادي الإرادة والتحدي وتطوير غرف خلع الملابس والحمامات الملحقة بالملعب، وتسليم المرحلة الأولى من إنشاء المبنى الإداري لنادي ميت علوان وبداية المرحلة الثانية ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية، وانتهاء تجديد ملاعب خماسي كرة القدم بمراكز شباب: "الحماد، شنو، دفرية، الربع، مركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ".

وتستمر أعمال البناء التي تجري على قدم وساق للمقار الإدارية لمراكز الشباب التالية: "مركز شباب محلة موسى" إحلال وتجديد "نادي النيل" بفوة، كما تستمر الأعمال الإنشائية بمركز شباب شمشيرة بفوة على مساحة 150 متراً ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية، والمبنى الإداري "بمركز شباب سنديون" بفوة على مساحة 150 متراً.

 ومن المقرر أن يتم تسليم مواقع مراكز شباب "شباس عمير، أبو قطفة، أبو دراز" للمقاولين للبدء في إنشاء مبانٍ إدارية بها ضمن خطة تطوير البنية التحتية للهيئات الشبابية والرياضية بكفر الشيخ.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

