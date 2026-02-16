الأربعاء.. الأعلى للإعلام يجتمع مع لجنة الدراما لمناقشة استعدادات موسم رمضان

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز اجتماعًا موسعًا مع لجنة الدراما بالمجلس برئاسة الناقدة السينمائية د.ماجدة موريس، وذلك بعد غد الأربعاء بمقر المجلس بماسبيرو.

وتعكس المؤشرات الأولية لما تم عرضه من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجموعة MBC مصر، والقنوات الخاصة، توجهًا نحو معالجة موضوعات برؤى أكثر تنوعًا وعمقًا، مع اهتمام ملحوظ بالقضايا المجتمعية ذات الأولوية، بما يُتوقع معه أن يشهد الموسم الرمضاني المقبل مستوى مختلفًا ومتميزًا وغير مسبوق من الطرح والمعالجة، يعزز من ثقة الجمهور في الدراما كأداة لبناء وعي رشيد ومسئول، ويؤكد تطورها في إطار الهوية الثقافية المصرية، مع الحفاظ على حرية التعبير والإبداع.

وتستعرض لجنة الدراما أمام المجلس تقريرًا تفصيليًا يتضمن ما قامت به من جهود خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من آليات متابعة ورصد للأعمال الدرامية، في إطار رؤية تنظيمية تستهدف تعزيز الانضباط المهني وضمان جودة المحتوى.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهم كلً من الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، ود. منى الحديدي، أستاذ الإعلام وعميد كلية إعلام جامعة القاهرة الأسبق، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع ورئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ود. محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام عبدالمولى، نائب المدير التنفيذي للمرفق القومي لتنظيم الاتصالات.