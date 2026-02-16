تأكيدا لدوره الوطني كشريك فاعل ومسؤول.. وزير العمل يلتقي وفد اتحاد العمال

استقبل وزير العمل، حسن رداد، اليوم الإثنين، وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، حيث تقدم الوفد خلال اللقاء بخالص التهاني للوزير بمناسبة توليه المنصب، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه لخدمة العمال وتعزيز منظومة العمل في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن وزارة العمل هي “بيت العمال” وأن بابها مفتوح أمام الجميع، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التعاون والعزيمة والعمل المشترك بين الوزارة والنقابات. وأضاف معاليه أن علاقات العمل المتميزة لا تتحقق إلا بتكامل وتعاون “جناحي الإنتاج” من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا تقديم الوزارة كل الدعم لصون الحقوق العمالية وضمان التوازن في منظومة علاقات العمل.

وأشار الوزير أيضًا إلى الرهان على مهارة ووعي العامل المصري والاستعداد الكامل للتعامل مع أي تحديات بروح الفريق الواحد، مؤكدًا الجاهزية لإجراء الانتخابات العمالية في أي وقت، وتعزيز الوعي النقابي بالتعاون مع الاتحاد.

من جانبه، أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن ثقته في قدرة الوزير على تطوير منظومة العمل، مؤكدًا على أهمية استمرار الشراكة والتعاون بين الوزارة والنقابات لتعزيز علاقات العمل، وتفعيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، ودعم برامج التدريب وتطوير مهارات العامل المصري.

وشدد الاتحاد على ضرورة استمرار التنسيق المؤسسي وتبادل الرؤى والخبرات بين الوزارة والنقابات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتعزيز الوعي النقابي، والارتقاء بمنظومة علاقات العمل في مصر، لتكون نموذجًا متقدمًا للعلاقات العمالية المستقرة والمتوازنة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تأكيد الاتحاد على دوره الوطني كشريك فاعل ومسئول في دعم كل المبادرات الرامية إلى حماية العمال وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية واحتياجات الوطن.