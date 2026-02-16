إنتاج وتوطين صناعة المصاعد في مصر يبدأ مع طلعت مصطفى بمدينتي

تفقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع باكورة إنتاج الشركة العربية السويسرية للمصاعد بمدينة مدينتي في إطار الشراكة القائمة بين الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلعت مصطفى (TMG) وشركة شندلر العالمية لتنفيذ برنامج لتوطين وتصنيع وتجميع واختبار تشغيل بعضاً من مكونات المصاعد، لعدد من المشروعات العقارية والسكانية بالدولة المصرية.

وخلال تفقده عدد (2 ) مصعد بمنطقة (B8) بمدينة مدينتي ، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى وشركة شندلر العالمية , لافتا إلى اهتمام الهيئة بجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع كبري كيانات القطاع الخاص المصري وايضا الشركات العالمية ,مشيرا إلى أنه تم دراسة مشروع تصنيع المصاعد الكهربائية من خلال دراسات علمية هندسية دقيقة، بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية بمصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع ، ودراسة نسب المكون المحلى للوصول إلى أعلى نسب التصنيع المطلوبة خلال مراحل تنفيذ المشروع.

وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تدعم وتشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى فى مختلف المنتجات ومنها المصاعد، وصولاً للتصنيع الكامل محلياً، وتوطين ونقل التكنولوجيا ، وخاصة فى ظل النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها ربوع الدولة المصرية فى مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يتيح فرصة ذهبية للصناعة المصرية للمنافسة بقوة فى توفير مختلف المنتجات لتلبية احتياجات المشروعات.

وأكد علي التزام الشركة العربية السويسرية للمصاعد , بسرعة التنفيذ وفقا للمخطط الزمني المحدد، وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري ،مشيرا إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في مختلف المشروعات القومية لوزارة الإسكان ومؤسسات الدولة المصرية والقطاع الخاص.