الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من شبورة كثيفة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026، حيث تشهد البلاد طقساً بارداً إلى شديد البرودة في الصباح الباكر. أما خلال ساعات النهار، فيسود طقس دافئ إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، بينما يعود ليصبح بارداً إلى شديد البرودة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة :

من المتوقع أن تتكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما رصد التقرير نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما قد يؤدي إلى سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

تتفاوت درجات الحرارة بين أقاليم الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 درجة للعظمى و11 للصغرى. وفي السواحل الشمالية، تصل العظمى إلى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

أما في شمال الصعيد، فتبلغ العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، بينما يسجل جنوب الصعيد أعلى درجة حرارة عظمى بـ 28 درجة و12 للصغرى.