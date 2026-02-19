هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش

دخلت أسماء جلال في حالة بكاء وانفعال شديد بعد وقوعها أول ضحايا حلقات برنامج المقالب الشهير «رامز ليفل الوحش»، الذي يقدمه رامز جلال على شاشة MBC مصر.

وبكت أسماء جلال بعد أن شهدت الحلقة لحظة صادمة ومثيرة، وقالت: أقسم بالله هخرج أعمل مشكلة، معبرة عن صدمتها وغضبها من المقلب.

ويعتمد البرنامج على تنفيذ مقالب في عدد من نجوم الفن والمشاهير من مختلف الدول العربية، ويُعرض يوميًا خلال شهر رمضان بعد الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 5:50 مساءً، بالتزامن مع أذان المغرب، عبر قناة MBC مصر.

برنامج رامز ليفل الوحش

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم من أبرزهم النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

وبدت على الفنانين علامات الصدمة والتوتر بعد أن أطلق عليهم سوائل بألون مختلفة غمرت ملابسهم وشعرهم، وظهرت تعبيرات الفنانين بين الذهول والخوف بعد الصدمة الأولى.