رامز جلال ساخرا من أسماء جلال.. الفرخة في العشة والزتونة بالبالونة

استقبل النجم رامز جلال الفنانة أسماء جلال في أولى حلقات برنامج رامز ليفل الوحش، المذاع على قناة mbc مصر بوصلة من السخرية.



سخر رامز جلال من أسماء جلال، قائلًا: “الفرخة في العِشّة والزيتونة في البالونة.. القطة في مواجهة الرصاص، الفوتيه في الأمباليه.. أسماء جلال وقعت يا بيه”.

برنامج رامز ليفل الوحش

وظهر في البرومو الدعائي عدد كبير من النجوم من أبرزهم النجم أحمد السقا وغادة عادل ويارا السكري وغادة عبد الرازق ومصطفى غريب ولقاء الخميسي ورحمة محسن وأسماء جلال وشيماء سيف.

وبدت على الفنانين علامات الصدمة والتوتر بعد أن أطلق عليهم سوائل بألون مختلفة غمرت ملابسهم وشعرهم، وظهرت تعبيرات الفنانين بين الذهول والخوف بعد الصدمة الأولى.