أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا” تطورات درامية مهمة، حيث يبدأ محمد صلاح الشهير بـ“فخر” أولى خطواته في القاهرة بعد انتقاله من بلدته الريفية إلى القاهرة، باحثًا عن فرصة جديدة لتحقيق أحلامه المهنية والاستقرار.

وينضم “فخر” للعمل في شركة إعلانات كبرى بالقاهرة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في حياته، إلا أنه يواجه تحديات متعددة، أبرزها البحث عن شقة بسعر مناسب تتماشى مع إمكانياته المادية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يضعه أمام اختبارات صعبة بين الطموح والواقع.

المسلسل يضم نخبة من النجوم، من بينهم انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون العمل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.

وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي درامي، يرصد صراع شاب قادم من الريف في مواجهة تحديات العاصمة، سعيًا وراء تحقيق ذاته وإثبات مكانته في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء.