مسلسل رأس الأفعى الحلقة 2 .. محمود عزت يحاول تهريب أموال الجماعة للخارج

شهد مسلسل راس الافعى الحلقة الثانية تصاعدا فى الأحداث حيث يعترف أحد العناصر الإرهابية بكل تفاصيل العملية الإرهابية ويحاول مراد "أمير كرارة" الوصول الى العبوات الناسفة الأخرى.

ويظهر الإرهابى محمود عزت "شريف منير" مع أحد شباب الجماعة "إسلام جمال" يطلب منه متابعة خروج أموال الجماعة فى الخارج وخاصة الدولار حتي يسبب أزمة اقتصادية كما طالب منه تشكيل أربعة لجان مختلفة واطمئان على اولاده من اجل سفرهم الى الخارج.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.