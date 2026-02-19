توابع الحلقة 2.. أسماء أبو اليزيد تشترط طلاق ريهام حجاح لمساعدة ابنها

أذاعت قناة cbc دراما الحلقة الثانية من مسلسل توابع، من بطولة الفنانة ريهام حجاج.

وشهدت الحلقة عدا من الأحداث، ومنها قيام شهيرة وزوجها بعمل فيديوهات من أجل جني تبرعات لعلاج ابنهما من من مرض ضمور العضلات.

فيما عرضت ليلي المساعدة في عمل الفيديوهات مقابل ان يقوم زوج شهيرة بتطليقها.

قصة مسلسل توابع:



تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع:



العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

تعاون جديد:



يشهد مسلسل توابع تعاونًا جديدًا بين كل من ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، بعد أن تعاونا سويًا العام الماضي في مسلسل «أثينا»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وإشادات جماهيرية ونقدية.