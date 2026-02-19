مسلسل رأس الأفعى الحلقة 2 .. أحد عناصر الجماعة يعترف على محمود عزت بعد التحقيق معه

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة الثانية تصاعدا فى الأحداث حيث يقوم مراد "أمير كرارة" بالتحقيق مع أحد عناصر الجماعة الإرهابية وهو عبد الرحمن الذى تم القبض عليه فى مطار القاهرة وكان يحازل تنفيذ خطة محمود عزت بثلاث تفجيرات فى أماكن مختلفة.

ويعترف عبد الرحمن بتفاصيل العبوات الناسفة والحسابات البنكية له بالخارج واللجنة الإعلامية التى تهدف الى تحسين صورة الجماعة حيث اكد ان كل هذا بأمر من الإرهابي محمود عزت الذى يختبأ فى مزرعة خاصة.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

ويُعد «رأس الأفعى» من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2026، لما يحمله من توليفة تجمع بين التشويق، والدراما الإنسانية، وطرح قضايا معاصرة في قالب مشوق، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.