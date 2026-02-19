قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
يوسف زيدان يعلق على شكل الهلال: هذا هلال اليوم الثاني
نتنياهو يهدد طهران: ننسق مع ترامب بشأن إيران.. وستتلقى ردا لا تتصوره
وزير خارجية الاحتلال: ندعم نزع سلاح حماس.. وخطة ترامب تعالج جذور الصراع
نتنياهو: لا إعادة بناء لغزة حتى نزع سلاح حماس
علي شعث: نشر 5 آلاف شرطي في غزة خلال ستين يوما
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ثالث ليلة في رمضان
ننشر صور ضحايا محور 30 يونيو جنوب بورسعيد |شاهد
بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين في ثاني ليالي رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في ثاني ليلة برمضان

صلاة التراويح من الجامع الأزهر
صلاة التراويح من الجامع الأزهر
إيمان طلعت

أقبل عدد كبير من المصلين على الجامع الأزهر في أجواء دينية من شهر رمضان  لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثانية من شهر رمضان الفضيل.

وتقدم المصلين فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة المصحف، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، حيث أُقيمت صلاة العشاء من سورة البقرة.

وأمّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ رضا السويفي برواية حفص عن عاصم، ثم بدأ الركعات الثماني الأولى من التراويح الدكتور أسامة الحديدي برواية قالون عن نافع، واستكمل ست ركعات الشيخ محمد سالم برواية ورش عن نافع المدني، وأدى الست الركعات الأخيرة الدكتور محمود عزازي برواية البزي عن ابن كثير المكي، واختتم الشفع والوتر الشيخ محمد علاء الدين.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل صلاتي العشاء والتراويح مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، إلى جانب نشر مقتطفات يومية لأجمل التلاوات، بما يتيح متابعة الأجواء الإيمانية في الجامع الأزهر للمشاهدين داخل مصر وخارجها طوال شهر رمضان المبارك.

الجامع الأزهر الأزهر الضويني صلاة التراويح من الجامع الأزهر صلاة التراويح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

ترشيحاتنا

مسعد بولس

مسعد بولس: الحل العسكري لن ينجح في السودان

ترامب

ترامب يكشف عن 5 دول تساهم في قوات تحقيق الاستقرار بغزة

ترامب

ترامب: 9 دول تبرعت بسبعة مليارات دولار لقطاع غزة

بالصور

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين
فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل
اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار
الافطار
الافطار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد