بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في ثاني ليلة برمضان

أقبل عدد كبير من المصلين على الجامع الأزهر في أجواء دينية من شهر رمضان لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثانية من شهر رمضان الفضيل.

وتقدم المصلين فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة المصحف، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، حيث أُقيمت صلاة العشاء من سورة البقرة.

وأمّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ رضا السويفي برواية حفص عن عاصم، ثم بدأ الركعات الثماني الأولى من التراويح الدكتور أسامة الحديدي برواية قالون عن نافع، واستكمل ست ركعات الشيخ محمد سالم برواية ورش عن نافع المدني، وأدى الست الركعات الأخيرة الدكتور محمود عزازي برواية البزي عن ابن كثير المكي، واختتم الشفع والوتر الشيخ محمد علاء الدين.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل صلاتي العشاء والتراويح مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، إلى جانب نشر مقتطفات يومية لأجمل التلاوات، بما يتيح متابعة الأجواء الإيمانية في الجامع الأزهر للمشاهدين داخل مصر وخارجها طوال شهر رمضان المبارك.