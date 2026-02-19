سينتيا خليفة تهنئ جمهورها برمضان وتدعوهم لمتابعة "مريم" في "وننسى اللي كان"

تبدأ مساء اليوم أولى حلقات مسلسل "وننسى اللي كان" ضمن سباق دراما رمضان 2026، حيث تطل الفنانة سينتيا خليفة على جمهورها بشخصية "مريم"، شقيقة النجمة ياسمين عبدالعزيز، في عمل درامي إنساني يحمل العديد من التحولات النفسية والعاطفية، ويُتوقع أن يشهد تفاعلًا جماهيريا موسعا ويتصدر التريند منذ انطلاقته.

وحرصت سينتيا خليفة على مشاركة جمهورها أجواء انطلاق العمل، إذ نشرت عبر حساباتها الرسمية مقطع فيديو وجّهت خلاله رسالة تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية لمتابعيها شهرًا مليئًا بالخير والطمأنينة، ودعتهم لمتابعة شخصية "مريم" التي تقدمها في مسلسل "وننسى اللي كان"، مؤكدة أن الدور يحمل مفاجآت عديدة مع تصاعد الأحداث.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويضم نخبة من النجوم في مقدمتهم ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، إلى جانب شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي، في عمل يناقش كواليس النجاح والصراعات النفسية والعاطفية المصاحبة له.

وعلى جانب آخر، تشارك سينتيا خليفة في مسلسل "فرصة أخيرة" المكوّن من 15 حلقة، والمقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان، وهو عمل تشويقي من قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة، وبطولة محمود حميدة وطارق لطفي.



https://www.instagram.com/reel/DU8dyL6E5P2/?igsh=MXdlZjFlazNlMjluZA==