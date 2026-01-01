أجواء كرنفالية في كفر الشيخ ابتهاجاً بالعام الجديد 2026 .. شاهد

شهدت محافظة كفر الشيخ، أجواءً من البهجة والفرحة والسعادة مع حلول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد 2026م.

وخرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع والميادين الرئيسية للاحتفال وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل، والتقاط الصورة التذكارية بجانب المجسمات.

وتزينت ميادين مدينة كفر الشيخ، وخاصة الميدان المقابل لديوان عام المحافظة، بأضواء الزينة وأشجار الكريسماس.

وتسابق الشباب والأطفال على التقاط الصور التذكارية مع مجسمات «بابا نويل» وعام «2026» التي انتشرت في عدد من الكافيهات والأماكن الترفيهية.

من جانبها، كثفت مديرية أمن كفر الشيخ من تواجدها في الشوارع والمحيط الحيوي للكنائس والمناطق الحيوية، لتأمين المواطنين وضمان سيولة الحركة المرورية.