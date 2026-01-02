الأنبا عمانوئيل يترأس قداس العام الجديد بكنيسة مار جرجس في الأقصر

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس العام الجديد، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالأقصر.

شارك في الصلاة القمص أثناسيوس حنين، والأب يوحنا معطي، راعيا الكنيسة، والأب جوزيف من ميلانو، بإيطاليا، بحضور مشاركة مجموعة من الضيوف الإيطاليين.

استُهلت الليلة بتسبحة كيهك، تلاها، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، حيث ألقى الأب يوحنا تأملًا روحيًا للحاضرين ركز على معنى العبور إلى عام جديد مع المسيح، والدعوة إلى تجديد الحياة، وتسليمها الكامل للرب.

وعقب الذبيحة الإلهية، شارك الحضور في فقرة الترانيم الروحية واختُتمت الليلة بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على الحاضرين، كما قدم راعي الإيبارشيّة التهنئة لأبنائه وبناته متمنيًا للجميع عامًا جديدًا عامرًا بالبركة والخير، وممتلئًا بحضور يسوع في القلوب.