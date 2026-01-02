البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، مجموعة من شباب كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا باخوميوس وكنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة بإيبارشية نيويورك برفقة الآباء كهنة الكنيستين.

بحضور أسقفي العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، صاحبي النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرقي الإسكندرية) والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وأثنى قداسة البابا خلال كلمته معهم على حرصهم على تقديم خدماتهم لأخوتهم في مصر.

وتحدث قداسته مع المجموعة البالغ عددها ٨٠ شخصًا، من خلال حروف كلمة “Time” عن أهمية الوقت الذي يتيحه الله للإنسان، وهي:

- T= Today اليوم "عدم التأجيل".

- I= Investment "كيفية استثمار الوقت ".

- M= Mission "المهام المطلوبة".

- E= Eternity "الأبدية هي الهدف من وزنة الوقت".

ثم استمع قداسته إلى أسئلتهم وأجاب عليها وناقشهم في بعض مما طرح من موضوعات. ووزع عليهم الهدايا والتقطت الصور التذكارية.