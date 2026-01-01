قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
مصر تعزي سويسرا في ضحايا حريق كران - مونتانا
أقل راتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على الوظائف الجديدة بمشروع الضبعة النووي
الوطنية للانتخابات: الحارس الأكبر للديمقراطية هم المصريون.. ونرفض أي صوت يتم شراؤه
الوطنية للانتخابات: تدوينة الرئيس السيسي بشأن الانتخابات مثلت دعما قويا لعمل واستقلال الهيئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا لاون يدعو إلى عام جديد من السلام: لننزع السلاح عن القلوب ونبني رجاء الشعوب

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

بمناسبة عيد القديسة مريم العذراء، واليوم العالمي التاسع والخمسين للسلام، وجّه اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، نداءً روحيًا قويًا إلى المؤمنين في العالم أجمع، داعيًا إلى توحيد الصلاة، من أجل إحلال السلام بين الأمم، وفي البيوت، والعائلات، مؤكدًا أن قلب يسوع المسيح ينبض بمحبة شاملة لكل إنسان دون استثناء.

صلاة التبشير الملائكي

وخلال كلمته قبل صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس، شدّد الحبر الأعظم على أن قلب المسيح يخفق من أجل الجميع: من يستقبله بإيمان، وبساطة كالرعاة، ومن يرفضه، ويخافه كهيرودس، موضحًا أن محبته تحتضن الأبرار ليواصلوا طريقهم، وتدعو الخطأة إلى تغيير حياتهم، واكتشاف السلام الحقيقي.

وأكد الأب الأقدس أن بداية عام جديد تمثّل فرصة لتجديد الزمن، وبناء مرحلة جديدة من السلام، والصداقة بين الشعوب، مشيرًا إلى أن خبرة اليوبيل علّمت الكنيسة، والعالم كيف يُصان الرجاء عبر ارتداد القلوب إلى الله، وتحويل الألم إلى تعزية، والإساءات إلى مغفرة، لكي تستقر نعمة الله في التاريخ، ويظهر المخلّص يسوع كابن قريب من الإنسان، وأخ لكل البشر.

وتوقّف بابا الكنيسة الكاثوليكية عند سر عيد الميلاد، معتبرًا أنه يعيد المؤمنين إلى مريم العذراء، التي كانت أول من شعر بنبض قلب المسيح، مؤكّدًا أن الخلاص يتجلّى في كل طفل يولد، بوصفه صورة حيّة لله في العالم، وعلامة رجاء للبشرية.

وفي سياق اليوم العالمي للسلام، الذي أطلقه قداسة البابا بولس السادس عام 1968، ذكّر عظيم الأحبار بأن السلام الحقيقي هو عطية من محبة الله غير المشروطة، وهو سلام منزوع السلاح، لا يقوم على العنف، أو القوة، بل على تغيير القلوب، داعيًا الحاضرين إلى بناء عام جديد من السلام عبر نزع السلاح الداخلي، ورفض منطق العداء، وتعزيز ثقافة اللقاء، والمصالحة.

وأعرب قداسة البابا لاون الرابع عشر عن تقديره للمبادرات المحلية، والعالمية الداعمة للسلام، مشيدًا على وجه الخصوص بالمسيرة الوطنية من أجل السلام في كاتانيا، وبالجهود التي تبذلها جماعة سانت إيجيديو، متمنيًا أن يحمل العام الجديد للبشرية جمعاء ثمار السلام، والخير، والرجاء.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر المسيح صلاة التبشير الملائكي الكنيسة

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

