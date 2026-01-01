البابا تواضروس يستقبل العام الجديد برسالة محبة وسلام

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات رأس العام الميلادي الجديد ٢٠٢٦ بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث بدأت بصلاة نصف الليل وتسابيح كيهك، تخللتها كلمات رعوية للأنبا باڤلي والأنبا هرمينا حول الألم والفرح والبدايات الجديدة.

وفي كلمته، هنأ قداسة البابا الحضور ببدء العام الجديد، مؤكدًا أن استقبال العام في الكنيسة بالتسبيح والصلاة تقليد روحي أصيل، وتأمل في آية رسالة يهوذا «احفظوا أنفسكم في محبة الله»، موضحًا أن الإنسان يحفظ نفسه في محبة الله من خلال محبة الشكر، والحق، والاستقامة، والخير، ومحبة الغير، داعيًا أن يكون العام الجديد عام الشبع والبركة والحماية والطمأنينة والاستعداد والسهر.

وعقب الكلمة، صلى قداسة البابا من أجل سلام العالم وسريان الطمأنينة في كل مكان، ثم بدأت صلوات القداس الإلهي لأول أيام العام الميلادي الجديد، وتمم خلالها طقس سيامة شماس كامل باسم جرجس.