وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل العام الجديد برسالة محبة وسلام

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك  الكرازة المرقسية، صلوات رأس العام الميلادي الجديد ٢٠٢٦ بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، حيث بدأت بصلاة نصف الليل وتسابيح كيهك، تخللتها كلمات رعوية للأنبا باڤلي والأنبا هرمينا حول الألم والفرح والبدايات الجديدة.

وفي كلمته، هنأ قداسة البابا الحضور ببدء العام الجديد، مؤكدًا أن استقبال العام في الكنيسة بالتسبيح والصلاة تقليد روحي أصيل، وتأمل في آية رسالة يهوذا «احفظوا أنفسكم في محبة الله»، موضحًا أن الإنسان يحفظ نفسه في محبة الله من خلال محبة الشكر، والحق، والاستقامة، والخير، ومحبة الغير، داعيًا أن يكون العام الجديد عام الشبع والبركة والحماية والطمأنينة والاستعداد والسهر.

وعقب الكلمة، صلى قداسة البابا من أجل سلام العالم وسريان الطمأنينة في كل مكان، ثم بدأت صلوات القداس الإلهي لأول أيام العام الميلادي الجديد، وتمم خلالها طقس سيامة شماس كامل باسم جرجس.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة كيهك قداسة البابا القداس الإلهي

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

