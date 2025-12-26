البابا تواضروس يشيد بجهود العاملين خلال لقائه بهم بدير الأنبا بيشوي

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، اجتماعًا مع الخدام العاملين في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

هنأهم قداسته بالأعياد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنعمة والبركة والرضا.

وأشاد قداسة البابا بخدمتهم في كافة مرافق المقر والجهود التي يبذلونها في إتمام خدمتهم.

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لمشاعر الأبوة التي يقدمها قداسة البابا والتي تظهر في اهتمامه بهم، واطمئنانه الدائم عليهم وعلى أحوالهم.

وفي سياق آخر ، استقبل قداسة البابا تواضروس نيافة الأنبا أبوللو أسقف إيبارشية سيناء الجنوبية، الذي عرض على قداسة البابا بعض الملفات الخاصة بخدمة نيافته في الإيبارشية.