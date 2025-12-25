قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
بتهمة السب والقذف .. جيهان الشماشرجي تحرّر محضرًا ضد هولاء بسبب واقعة فتاة المترو
مرموش وصلاح ضمن تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد.. صور

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق والبابا تواضروس
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق والبابا تواضروس
ميرنا رزق

استقبل منذ قليل، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر الزيارة أصحاب النيافة الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي لكنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة، وممثلي مختلف الأنشطة الرعوية، والمؤسسات والهيئات الكاثوليكية.

وخلال اللقاء، تم تبادل كلمات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، مع التأكيد على أن عيد الميلاد هو رسالة فرح ورجاء لجميع البشر.

وفي كلمته، شكر غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، قداسة البابا تواضروس الثاني، هذه الزيارة، مؤكدًا أهمية أن نكون كنيسة بيتية، انطلاقًا من رسالة البابا القديس يوحنا بولس الثاني "من أنت أيتها الكنيسة".

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى ثلاث كلمات يهمس بها الطفل يسوع لقلوبنا الليلة: اللقاء، الجرح، والشفاء. اللقاء" العائلة هي "مكان اللقاء بالله"، الجرح": لا تسمحوا لـ"المُفرِّق" يهدم وحدتكم"الشفاء"، والعائلة كنيسة بيتية (مدرسة محبّة).

وأكد الأب البطريرك أن العائلة هي مدرسة المحبة التي تعرف كيف تستخدم الكلمات المؤثرة، التي ذكرها المتنيح قداسة البابا فرنسيس: "من فضلك" (احترام)، و"شكرًا" (امتنان)، و" سامحني" (توبة).

وفي من جانبه، تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني حول "معنى العائلة"، موضحًا أن الله يرسل لنا ثلاثة هدايا ميلادية وهي: الفرح، والسَتر، والمحبة. واختتم اللقاء بتبادل التهاني، والهدايا التذكارية.


البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

عمال

احذر.. غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنمر على العامل طبقا للقانون

وزير الخارجية-

وزير الخارجية: لا نرفض السدود في حوض النيل لكننا نعترض على الإجراءات الأحادية

القصبي

القصبي: المرحلة المقبلة تتطلب منهجية واضحة للتكامل والتنسيق فيما يخص ملف حقوق الإنسان

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد