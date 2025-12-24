البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أبناء إيبارشية سيدني | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الأربعاء مجموعة من شعب كنيسة الشهيد الأنبا ونس، بسيدني برفقة القمص سوريال حنا كاهن الكنيسة، وذلك خلال زيارتهم الخدمية لمصر، والتي ينظمها المكتب البابوي لأسابيع الخدمة (High office).

خلق جسور تواصل

ويُعد المكتب البابوي لأسابيع الخدمة إحدى المبادرات الرعوية التي تهدف إلى خلق جسور تواصل قوية مع شباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء الكنيسة القبطية في بلاد المهجر، من خلال تقديم فرص لزيارة مصر والمشاركة في أعمال خدمية وروحية، تسهم في توطيد ارتباطهم بجذورهم الكنسية والوطنية.

خلال اللقاء، عبّر قداسة البابا عن سعادته بهذه الزيارة، ولا سيما أن بين أعضاء المجموعة أبناء وأحفاد ممن يزورون مصر لأول مرة. وأثنى قداسته على حرص الأسر على زيارة أبنائهم وأحفادهم موطنهم الأصلي، متمنيًا لهم كبارًا وصغارًا خدمة مثمرة وزيارة ممتعة.