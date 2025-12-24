أسقف كنائس شبرا الشمالية يصلي القداس بكنيسة الشهيد مارمرقس وشهداء مصر بليبيا

زار ، اليوم، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، كنيسة الشهيد العظيم مارمرقس وشهداء مصر بليبيا، حيث ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي.

صلاة القداس الإلهي

وخلال القداس، قام نيافته برسامة أحد خدام الكنيسة من الكبار لمركز وسائل الإيضاح في رتبة «أبصالتس».

وعقب انتهاء القداس، عقد نيافته جلسة محبة مع الآباء الكهنة وأعضاء مجلس الكنيسة، كما قام بمباركة مركز وسائل الإيضاح بالكنيسة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، القداس بكنيسة السيدة العذراء بچنيڤ سويسرا، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته مجموعة من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

يذكر أن من بينهم الشمامسة الجدد أطفال إريتريين، حيث تخدم الكنيسة بجانب الأسر القبطية عدد من الأسر من الكنائس الأرثوذكسية الشقيقة، السريانية والإريترية.