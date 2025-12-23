راعي الكنيسة الإنجيلية: لا يملك اليهود أو غيرهم العبث بالنص المقدس

أكد القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية في الفجالة، أن هناك تنوعًا في فهم المسيحيين للعهد القديم، قائلًا إن بعض المسيحيين يرون أن العهد القديم يحتوي على رموز تحققت في المسيح، ولا ينتظرون تحقيق أي نبوات جديدة في العهد الجديد، بينما يرى آخرون أن بعض النبوات قد تتحقق مستقبلًا.

وأضاف أمير ثروت، خلال حوار مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر "القاهرة والناس"، أن عددًا محدودًا من القساوسة في أمريكا يتبنون تفسيرات خاصة للعهد القديم، مؤكدًا أن المسيح يمثل تحقيقًا لكل ما ورد في العهد القديم، موضحًا أن اليهود لا يؤمنون بمجيء المسيح، وهو ما يمثل اختلافًا واضحًا بين وجهة نظر المسيحيين واليهود.

وشدد القس أمير ثروت على أن المسيحيين يؤمنون بمجيء المسيح، بينما لا يشاركهم اليهود هذا الاعتقاد، مؤكدًا أن لا يملك اليهود أو غيرهم الحق في العبث بالنصوص المقدسة

