موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس عاصمة مصر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام سموحة، المقرر لها الثامنة مساء بعد غد الخميس على إستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس عاصمة مصر 2025/2026.

وكان الزمالك قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ليعزز حظوظه في الصراع على صدارة المجموعة.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

الزمالك – 4 نقاط

المصري البورسعيدي – 4 نقاط

زد – 3 نقاط

الاتحاد السكندري – نقطتان

كهرباء الإسماعيلية – نقطة وحيدة

سموحة – نقطة وحيدة

حرس الحدود – نقطة وحيدة

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية

الجولة الثالثة: الخميس 25 ديسمبر 2025 – الزمالك × سموحة – استاد المقاولون العرب – 8 مساءً

الجولة الرابعة: الخميس 1 يناير 2026 – الاتحاد السكندري × الزمالك – استاد برج العرب – 5 مساءً

الجولة الخامسة: الزمالك راحة

الجولة السادسة: الأحد 11 يناير 2026 – الزمالك × زد – استاد المقاولون العرب – 8 مساءً

الجولة السابعة: الخميس 15 يناير 2026 – المصري البورسعيدي × الزمالك – استاد برج العرب – 8 مساءً

القناة الناقلة مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر، مع استوديو تحليلي شامل يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتغطية أبرز أحداث المباريات والتحليلات الفنية.