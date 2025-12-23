قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
إسلام دياب

فتحت اللجنة الفرعية أبوابها في نيوزيلندا مساء اليوم الثلاثاء  لاستقبال المصريين المقيمين بالخارج، للتصويت بجولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.


وتبدأ عملية الاقتراع فى جولة الإعادة بالـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الخارج، وتجرى بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير.

وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر ال19 الملغاة بقرار من الهيئة فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدا بين 70 مرشحا.

بالنسبة لمحافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة فوز المرشح الطيب احمد عبد العزيز وشهرته احمد العجوز بينما تجرى الإعادة على مقعد بين المرشحين وليد المليجى ونشوى الديب.

وفى محافظة أسيوط جاء الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين وهم عصام العمدة، وأحمد حسن جودة، وعلي سيد معوض وأماني الليثي ونعمان احمد فتحى ومحمد عبد المنعم العمدة.


وفى محافظة سوهاج جاءت الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم على قدري أبو ضوية وحازم حمدي ودياب محجوب وعلي عناني، أما الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم فتكون الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم شعبان لطفي وزكريا حسان وعصام رافت الشريف وعفيفى حافظ، والدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة تجرى الإعادة على مقعد واحد بين مصطفى مرزوق وحجاج الليثي، والدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين وهم إبراهيم أبو دوح والعمدة نشأت ومصطفى ابو دومة وعمرو عويضة وعلاء سليمان وعماد الجيلاني.


وفى الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا تجرى الإعادة على مقعدين بين ياسر الهواري ومصطفى خليفة وعبد الحكيم العش ومحمود أبو خروف، والدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة تجرى الإعادة على مقعد بين المرشحين فيصل الشيباني وإسماعيل ابو كريشة، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام تجرى الإعادة على مقعد بين المرشحين محمد خلف الله وعبد اللطيف ابو الشيخ.

وفى محافظة قنا بالدائرة الأولى ومقرها مركز قنا تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم مصطفى محمود وأحمد عبد السلام الشيخ وسعودي صابر وسعد الخيام، والدائرة الثانية ومقرها مركز قوص تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم ابو الحسن الجزار وأحمد عبد الله العوضى وعلى عبد القادر ومحمود انور القاضى، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي أعلن فوز فتحى قنديل فيما تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم خالد خلف الله وهشام الشعيني وعيد الباسط عبد النبي ومحمود المنوفي، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم عصام بركات وأحمد مصطفى الدربي وأحمد المحرزي وطارق عيسى.


وفى محافظة الإسكندرية بالدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل أعلن فوز كل من  أحمد عبد المجيد وعمر الغنيمي فيما تجرى الإعادة على مقعد واحد بين حازم الريان وعفيفى كامل.

وفى محافظة البحيرة بالدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور تجرى الإعادة على 3 مقاعد بين 6 مرشحين وهم سناء برغش وطه الشهاوى وعلاء زعيتر ومحمود الجندى وأشرف الشريف ومحمد بهنسي، أما الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم علي ابو نعمة وأحمد العرجاوى وصالح شيشي ومحمود حبيب.


أما الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم شمس الدين انور وأحمد سعيد ابو عمر وسعيد شتا وعماد الغنيمي.


وفى محافظة الفيوم بالدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم أعلنت فوز محمد محمود عبد القوى وعلى ايوب وتجرى الإعادة على مقعد واحد بين المرشحين العمدة سيد سلطان ومحمد فؤاد، والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي تجرى الإعادة على مقعدين بين 4 مرشحين وهم يوسف الشاذلى وعلاء العمدة ومصطفى مؤمن ومحمد تعليب.

فيما جاءت نتيجة الإعادة فى الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بالفيوم فوز المرشحين مصطفى عبد اللطيف البنا، وحسام خليل أبو بكر.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

المنتخب الكاميروني

الكاميرون تبحث استعادة طريق البطولات بأمم أفريقيا

بيراميدز

معسكر خارجي لبيراميدز خلال فترة التوقف

منتخب نيجيريا

ترتيب مجموعة تونس في كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد فوز نيجيريا على تنزانيا

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد