فاضل 20 يوم.. تعرف على ما تبقى من مرحلتي انتخابات مجلس النواب 2025

لم يتبق سوى 20 يومًا على انتهاء كافة الإجراءات الانتخابية المتبقية من انتخابات مجلس النواب 2025، بإعلان النتيجة النهائية يوم 10 يناير 2026.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، الخميس المقبل الموافق 25 ديسمبر الجارى، نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة المتنافسة على 101 مقعد بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ونوضح في هذا التقرير الجدول الزمني للجولات المتبقية من انتخابات الإعادة:

19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى

-يبدأ الصمت الانتخابي يوم 23 ديسمبر.

-يُجرى التصويت بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر.

-يُجرى التصويت بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر.

-تُعلن النتيجة يوم 4 يناير.

30 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى

-يبدأ الصمت الانتخابي يوم 30 ديسمبر المقبل.

-تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل.

-يُجرى التصويت بالداخل يومي 3 و4 يناير المقبلين.

-تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير المقبل، وهو آخر موعد لانتهاء الانتخابات.