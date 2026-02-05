قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟
تعرف على أسباب انتهاء باقات الإنترنت قبل آخر الشهر
ضربة أمنية.. ضبط 46 طائرة درون بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
أحمد أيمن

أفادت تقارير صحفية حديثة، بأن نادي ليفربول الإنجليزي اتخذ قرارًا مبدئيًا يتعلق بمستقبل جناحه الدولي محمد صلاح، إذ وضعت الإدارة خطة للاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، مع التحرك بالفعل لتحديد من سيكون البديل في حال رحيله عن صفوف الفريق.

أنباء رحيل صلاح تأتي بالتزامن مع تقديمه أسوأ مواسمه مع ليفربول، فضلا عن تراجع مستوى الفريق وتعرضه لسلسلة هزائم متعددة منذ بداية الموسم قبل أن يعود لسكة الانتصارات مرة أخرى من بوابة نيوكاسل، وذلك قبل مواجهته القادمة أمام مانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 

تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق الثامن من فبراير.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، بينما خصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1  لنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع المؤهل للنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة خلف أرسنال صاحب الصدارة رصيد 53 نقطة.

من هو بديل محمد صلاح؟

ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، أن ليفربول قد حدد بالفعل اللاعب الذي يمكن أن يعوّض رحيل صلاح في الخط الأمامي للفريق، وذلك عبر رصد الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لاعب نادي لايبزيج الألماني. 

الصفقة المتوقعة قد تصل قيمتها إلى نحو 87 مليون جنيه إسترليني بحسب المصادر الصحفية. 

وتُبرز مصادر الصحيفة أن ديوماندي لفت أنظار نادي ليفربول ليس فقط بفضل سرعته الكبيرة، بل أيضًا لقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعويض غياب جناح بحجم وتأثير محمد صلاح داخل تشكيلة الفريق. 

ومع ذلك، سيواجه ليفربول منافسة قوية من ناديي آرسنال ومانشستر يونايتد، اللذين يبدو أنهما مهتمان أيضًا بخدمات اللاعب الإيفواري في الميركاتو المقبل. 

وتأتي خطوة ليفربول في وقت يزداد فيه الحديث عن اهتمام أندية في الدوري السعودي بالتعاقد مع محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية القادمة، وسط تقارير عن عروض محتملة تُعرض عليه لخوض تجربة في البطولة السعودية وفتح صفحة جديدة في مسيرته الاحترافية. 

من جهته، يُعد صلاح من أبرز اللاعبين في تاريخ ليفربول الحديث، وقد خاض مع الفريق منذ انضمامه 425 مباراة في مختلف البطولات، ساهم خلالها بشكل كبير في الخط الهجومي بتسجيل 251 هدفًا وصناعة 119 تمريرة حاسمة، مما يجعله أحد أهم نجوم النادي في السنوات الأخيرة. 

انتر لوك
نشرة المرأة والمنوعات
رفع اشغالات
صحاب الأرض
